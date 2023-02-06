В Ленобласти председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу назначен Сергей Сергеевич Морозов

Распоряжением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко новым председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу с 13 февраля назначен Сергей Сергеевич Морозов.

До этого Сергей Морозов руководил Леноблводоканалом.

Справка

Новый глава комитета родился 4 июля 1984 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ВЭШ) по программе «ЕМВА. Управление предприятием»; Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров по специальности «Промышленная энергетика»; Санкт-Петербургский политехнический техникум по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

Трудовую деятельность начал в 2002 году слесарем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда.

В 2002-2008 годах работал на производственных энергетических предприятиях (АО «Ленэнерго», ГУП «ТЭК СПб» и ООО «Петербургтеплоэнерго») на рабочих профессиях и инженерно-технических должностях.

Работал в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на инженерных и руководящих должностях.

В 2015 году пришел заместителем директора в Леноблводоканал, в 2018-2019 гг. возглавлял «Фонд капитального ремонта Ленинградской области».

С марта 2019 года ― генеральный директор Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области».

Сергей Морозов женат, воспитывает двоих детей.