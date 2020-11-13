В Администрации Ленобласти новый глава комитета по физической культуре и спорту

Распоряжением губернатора Ленинградской области с 16 ноября 2020 года председателем комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области назначен Дмитрий Петрович Иванов, до этого возглавлявший комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Также распоряжением губернатора Ленинградской области с 16 ноября 2020 года председателем комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области назначен Геннадий Геннадьевич Колготин, до этого возглавлявший комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Дмитрий Петрович Иванов родился 2 августа 1979 года в Ленинграде.

В Администрации Ленинградской области работает с мая 2013 года. Был заместителем управляющего делами Правительства Ленинградской области, директором ЛОГУП «Недвижимость», управляющим делами Правительства Ленинградской области, с октября 2019 года по настоящий момент возглавлял комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Геннадий Геннадьевич Колготин родился 16 октября 1967 года в Ленинграде.

В Администрации Ленинградской области работает с марта 2013 года. Был председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области, затем — с февраля 2014 года по настоящий момент — председателем комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.