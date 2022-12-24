Медведев о газовом потолке

В ЕС все же установили потолок цен на российский газ. Напоминаем, что этот параметр составил 180 евро за МВт/ч. Причину такого решения пояснил Дмитрий Анатольевич Медведев.

По словам зампреда Совбеза, это обусловлено ненавистью по отношению к нашей стране. Это политическая мера, которая не имеет ничего общего к рынку. Вторая причина – проявление бессилия. Евросоюз никак не может повлиять на ситуацию. Медведев также заявил, что еще 2года назад введенный уровень лимита удивил бы всех участников рынка.

«Питерец.ру» отмечает, что Россия предпримет ответные шаги введенный лимит. Компании из недружественных стран столкнутся со сложностями. Прибыль этих предприятий окажется под угрозой. Посмотрим, что именно предпримет Путин.