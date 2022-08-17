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Питерец.ру » Политика » Японцы оказались мудрее

Японцы оказались мудрее

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53
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Японцы возобновили экспорт российской нефти

Япония не входит в число наших союзников. Однако в Стране восходящего солнца поступают более прагматично, нежели на Западе. В частности, японцы не стали отказываться от нашей нефти.

В Минфине Японии сообщили о возобновлении экспорта российских энергоресурсов. Раньше руководство этой страны заявляло об отказе от таких поставок. Но все же здравый смысл возобладал, и японцы изменили свое решение. Параллельно с этим они нарастили поставки нефти из стран Ближнего Востока.

«Питерец.ру» отмечает, что санкционный маразм поддерживает далеко не все. Даже у стран, которые эти ограничения ввели, встречается разная тактика. Кто-то обрывает практически все связи с РФ. Другие же поступают более осмотрительно.

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