Японцы оказались мудрее

Япония не входит в число наших союзников. Однако в Стране восходящего солнца поступают более прагматично, нежели на Западе. В частности, японцы не стали отказываться от нашей нефти.

В Минфине Японии сообщили о возобновлении экспорта российских энергоресурсов. Раньше руководство этой страны заявляло об отказе от таких поставок. Но все же здравый смысл возобладал, и японцы изменили свое решение. Параллельно с этим они нарастили поставки нефти из стран Ближнего Востока.

«Питерец.ру» отмечает, что санкционный маразм поддерживает далеко не все. Даже у стран, которые эти ограничения ввели, встречается разная тактика. Кто-то обрывает практически все связи с РФ. Другие же поступают более осмотрительно.