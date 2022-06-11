Самые популярные блюда японской кухни

Если вы хотите познакомиться с культурой Страны восходящего солнца, было бы неплохо начать с еды. Фактически, ЮНЕСКО зарегистрировала традиционную японскую кухню, васёку, как нематериальное культурное наследие человечества.

Вот наш список японских блюд, которые вы обязательно должны попробовать.

Лапша: краеугольный камень японской диеты

В Японии будет очень сложно не есть макароны хотя бы раз в неделю, если не раз в день.

Вы обнаружите, что японская лапша, приготовленная из пшеницы, гречихи, риса, картофеля и даже киселя, есть везде и даже заменяет рис.

Японский фаворит: Рамен

Японцы настолько любят рамен, что это основное блюдо стало культурной иконой Японии в 1980-х годах, у него даже есть собственный музей в Иокогаме.

Как и многие другие японские блюда, рамен был завезен из Китая в середине 19 века.

Первоначально называвшееся Shina soba, буквально «китайская гречка», блюдо было полностью освоено островитянами в середине 20-го века, вскоре после Второй мировой войны.

В то время на рынок была представлена лапша быстрого приготовления, которая впоследствии была провозглашена лучшим японским изобретением 20 века.

Что такое рамен?

Рамен состоит из пшеничной лапши, которую подают в мясном или рыбном бульоне и приправляют мисо (перебродивший рис и паста из тофу) с соевым соусом. Начинки включают ломтики свинины, сушеные водоросли, зеленый лук и даже яйца, сваренные вкрутую.

Но блюдо будет варьироваться в зависимости от того, где вы его закажете. Невозможно сказать, сколько существует различных видов рамена, поскольку комбинации почти бесконечны.

В Москве очень вкусный суп рамен предлагает ресторан Якитория.

Якисоба

Соба в переводе с японского означает гречка или гречневая лапша.

А вот якисоба делается из пшеничной муки.

Блюдо состоит из жареной лапши в стиле рамен с мясом и овощами, обычно свининой, капустой, луком и морковью. Его обычно приправляют соусом, очень похожим на устричный соус.

Японцы обычно украшают его аонори (порошком из морских водорослей), маринованным имбирем или рыбными хлопьями.

Суши

Благодаря волне суши, которая захлестнула западные страны около двух десятилетий назад, один из самых больших стереотипов о японцах заключается в том, что они едят суши каждый день.

Это не правда. Хотя суши долгое время были частью японской кухни и традиции, сегодня они считаются особым блюдом. Хотя в Токио можно найти суши-рестораны с конвейерной лентой, которые предлагают суши из двух частей менее чем за 2$, цены в некоторых из самых дорогих суши-ресторанов столицы колеблются от 70 до 150$ (на человека).