Японцы прагматичны

Ситуация на мировом рынке энергоресурсов во многом зависит от геополитической составляющей. Под давлением Соединенных Штатов многие государства принимают решения даже в ущерб своим собственным интересам. Пока Россия от этого только выигрывает, поскольку наши власти используют ошибки других стран в своих интересах.

«Питерец.ру» отмечает, что достаточно прагматичную позицию заняли власти Японии. Согласно их решению, нефтегазовые компании страны продолжат участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Первый проект управляется американцами, второй – нами. Но в Японии хотят сохранить стабильные поставки энергоресурсов. Это обусловлено экономической безопасностью страны.

Например, благодаря проекту «Сахалин-2», в котором принимает участие петербургская компания «Газпром», Япония получает 3% электроэнергии всей страны. Прагматичные японцы не хотят терять даже такие объемы.