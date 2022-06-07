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Питерец.ру » Политика » Японцы прагматичны

Японцы прагматичны

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Япония не собирается отказываться от проекта «Сахалин-2»

Ситуация на мировом рынке энергоресурсов во многом зависит от геополитической составляющей. Под давлением Соединенных Штатов многие государства принимают решения даже в ущерб своим собственным интересам. Пока Россия от этого только выигрывает, поскольку наши власти используют ошибки других стран в своих интересах.

«Питерец.ру» отмечает, что достаточно прагматичную позицию заняли власти Японии. Согласно их решению, нефтегазовые компании страны продолжат участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Первый проект управляется американцами, второй – нами. Но в Японии хотят сохранить стабильные поставки энергоресурсов. Это обусловлено экономической безопасностью страны.

Например, благодаря проекту «Сахалин-2», в котором принимает участие петербургская компания «Газпром», Япония получает 3% электроэнергии всей страны. Прагматичные японцы не хотят терять даже такие объемы.

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