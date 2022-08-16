Продолжаем взаимодействие с Белоруссией

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов доволен взаимодействием с Белоруссией. На прошлой неделе в Северной столице побывала делегация из этой страны. Да и вообще имеющиеся контакты носят интенсивный характер.

В последний год наблюдается увеличение товарооборота – он вырос примерно на 32% и сейчас составляет 2,5 млрд $. Подписанные ранее соглашения уже выполняются. Петербургские предприятия поставляют в Белоруссию медоборудование и лекарственные препараты. В Минске даже открыты представительства некоторых компаний.

Укрепляется взаимодействие в промышленной и сельскохозяйственной сферах. Стороны намерены сотрудничать и в вопросах ЖКХ. В частности, в Петербург поставляется белорусское лифтовое оборудование.

В общем, взаимодействие с белорусами идет полным ходом. Это один из важнейших партнеров Петербурга.