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Питерец.ру » Политика » Держим курс на Латинскую Америку

Держим курс на Латинскую Америку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге побывала дипломатическая делегация из Латинской Америки

Пока Соединенные Штаты и остальной Запад играет в крутых ребят, пытающихся ослабить Россию, нашу страна укрепляет взаимодействие со странами Азии и Латинской Америки. Такая же тенденция прослеживается и в Петербурге.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице побывала внушительная делегация из зарубежных послов. Эти дипломаты представляли страны Латинской Америки. По словам Александра Беглова, в России и Петербурге всегда с большим уважением относились к странам Латинской Америки. Даже столь дальнее расстояние не мешало взаимодействовать.

Так в 2022 году товарооборот между Петербургом и латиноамериканскими странами превысил 2,1 млрд долларов. Северная столица поставляет вакцины, сыворотки, лекарственные препараты и медоборудование. Ну а к нам из адекватной части Америки поступают продукты питания и прочие товары. Сотрудничество также осуществляется в сфере информационных технологий, энергетики, экологии и образования.

Визит более 10 иностранных послов стал знаковым событием для Петербурга. Никогда еще в новейшей истории города не было ничего подобного.

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