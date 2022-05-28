Держим курс на Латинскую Америку

Пока Соединенные Штаты и остальной Запад играет в крутых ребят, пытающихся ослабить Россию, нашу страна укрепляет взаимодействие со странами Азии и Латинской Америки. Такая же тенденция прослеживается и в Петербурге.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице побывала внушительная делегация из зарубежных послов. Эти дипломаты представляли страны Латинской Америки. По словам Александра Беглова, в России и Петербурге всегда с большим уважением относились к странам Латинской Америки. Даже столь дальнее расстояние не мешало взаимодействовать.

Так в 2022 году товарооборот между Петербургом и латиноамериканскими странами превысил 2,1 млрд долларов. Северная столица поставляет вакцины, сыворотки, лекарственные препараты и медоборудование. Ну а к нам из адекватной части Америки поступают продукты питания и прочие товары. Сотрудничество также осуществляется в сфере информационных технологий, энергетики, экологии и образования.

Визит более 10 иностранных послов стал знаковым событием для Петербурга. Никогда еще в новейшей истории города не было ничего подобного.