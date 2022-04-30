Будем дружить с Забайкальем

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Северной столице прошла встреча Александра Беглов со своим коллегой из Забайкальского края Александром Осиповым. Руководители регионов поговорили по поводу возможного сотрудничества. Оно будет охватывать несколько сфер – туристическую, образовательную, медицинскую, промышленную и цифровую.

Сегодня страна столкнулась с большими трудностями. В такой ситуации взаимодействие между регионами становится особенно актуальным. Глава Петербурга подчеркнул важность таких связей. Соглашение между Петербургом и Забайкальем должно быть подписано этим летом во время ПМЭФ.

Город на Неве будет поставлять в Забайкалье сельхозтехнику, промышленное и медоборудование, медпрепараты. Еще планируется расширение контактов в сфере цифровизации. Такое взаимодействие будет весьма перспективным.