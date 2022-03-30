Продолжаем сотрудничать с Белоруссией

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прошла встреча губернатора Беглова с премьером Белоруссии Романом Головченко. Она состоялась в рамках очередного заседания, посвященного деловому сотрудничеству РБ и Петербурга. Это мероприятие было уже 12-м по счету.

Стороны утвердили новую программу сотрудничества между Белоруссией и Петербургом. Она рассчитана на последующие 5 лет. Речь идет о взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Был подписан ряд важных соглашений, которые расширят это сотрудничество.

Напоминаем, что Белоруссия является важнейшим партнером России. С этой страной формируются очень тесные отношения, которые затрагивают многие сферы. Логично, что власти Петербурга взаимодействуют с представителями РБ. Такое взаимодействие длится уже много лет.