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Питерец.ру » Политика » Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершённого на него покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершённого на него покушения

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61
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
reuters.com
В политика стрелял террорист-одиночка, а сам момент покушения попал на видео.  

Шокирующая новость из Японии: там прямо на предвыборном митинге смертельное ранение получил бывший премьер Японии Синздо Абэ. Этого политика хорошо знают и в мире, и в России, «Питерец.ру» по праву может называть Абэ представителем политической династии.

В момент, когда Абэ произносил речь в городе Нара, раздались два выстрела: нападавший находился примерно в десяти метрах за спиной политика. Получив ранения шеи и груди, Абэ был доставлен в больницу. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но их усилия успехом не увенчались.

Задержанный Тэцуя Ямагами, которому 41 год, стрелял из самодельного оружия, а дома у него была найдена взрывчатка. Стрелявший в Абэ объяснил свой поступок недовольством действиями Абэ на посту премьер-министра островного государства. Нынешний глава правительства Японии Фумио Кисида назвал произошедшее «варварским нападением».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге и матери Абэ, назвав его «выдающимся государственным деятелем». Абэ был премьер-министром Японии дважды, в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

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