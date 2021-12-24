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Япония решила не отправлять правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Япония заявила, что не будет отправлять правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине

Правительство Японии заявило в пятницу, что не будет отправлять высокопоставленных чиновников или министров на зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале, но не назвало это решение дипломатическим бойкотом.
Япония «считает, что уважение прав человека важно», - заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Мы приняли решение всесторонне».
Глава Олимпийских игр в Токио Сейко Хашимото, президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита и глава Паралимпийских игр Японии Казуюки Мори по-прежнему будут присутствовать на мероприятии, добавил Мацуно.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил ранее в этом месяце, что не планирует присутствовать на Играх. По сообщениям местных СМИ, Кишида столкнулся с растущим давлением внутри своей правящей партии с требованием занять более жесткую позицию в отношении Китая, что является деликатным вопросом для Японии, которая является близким партнером США, но также имеет прочные экономические связи со своим азиатским соседом.

Пекинские игры были окутаны спорами в течение нескольких месяцев, активисты и критики призывали к бойкоту из-за опасений по поводу нарушений прав человека в Китае, особенно против преимущественно мусульманских уйгуров в западном регионе Синьцзян.
Ряд иностранных правительств, законодателей, независимых трибуналов и гуманитарных групп объявили обращение Китая с уйгурами геноцидом.

Пока что Великобритания, Канада и Австралия последовали за США в объявлении дипломатических бойкотов - это означает, что они не пошлют официальную делегацию, хотя их спортсмены по-прежнему будут участвовать в соревнованиях. США заявили, что их бойкот был вызван «вопиющими нарушениями прав человека и зверствами Китая в Синьцзяне».
Китай резко критиковал бойкоты, утверждая, что политика и спорт должны оставаться отдельными, и что страны-участницы противоречат олимпийскому духу единства. В заявлении, сделанном ранее в этом месяце, Пекин пригрозил администрации Байдена местью, предупредив, что этот шаг может нанести ущерб двусторонним отношениям.

Источник: CNN
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