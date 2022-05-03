Япония и Таиланд договорились о новом оборонном соглашении

Лидеры Японии и Таиланда объявили в понедельник о новом оборонном соглашении, а также о планах улучшить свои экономические отношения, поскольку премьер-министр Японии Фумио Кисида завершил последний этап турне по Юго-Восточной Азии с участием трех стран.
Соглашение облегчит передачу военной техники и технологий из Японии в Таиланд, который имеет одну из самых больших и наиболее оснащенных армий в регионе и долгую историю связей с вооруженными силами Соединенных Штатов.
Прают сказал, что обсудил совершенствование цепочек поставок и разработку пятилетнего экономического партнерства с Японией, крупнейшим инвестором Таиланда.
Юго-Восточная Азия на протяжении десятилетий была важным регионом для Японии, где размещались некоторые из ее крупнейших промышленных предприятий, от инфраструктуры, инженерных и промышленных зон до производства автомобилей и электроники.
Регион остается полем битвы между Соединенными Штатами, близким союзником Японии, и конкурирующим Китаем, крупнейшим торговым партнером Юго-Восточной Азии. Во время своей трехдневной поездки Кисида также посетил Вьетнам и Индонезию, где японские фирмы сохраняют большое присутствие.