ента новостей

16:14
«Поддерживаю»: продюсер Бортко положительно воспринял идею Шугалея о побратимстве Петербурга и Луганска
14:18
Япония и Таиланд договорились о новом оборонном соглашении
14:04
В Ленобласти обнаружен сгореший с водителем автомобиль "Лада Гранта"
12:54
В Петербурге мигранта подозревают в совращении 12-летней девочки
12:47
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют съезд
09:54
Против Запада применили технику айкидо
09:24
Активно обманывали пенсионеров
08:49
Поддержат сельское хозяйство
23:19
«Зенит» уже стал чемпионом России по футболу, но в Лиге Чемпионов не сыграет
15:25
Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись в Ладожском озере
15:19
Сферу детского питания Петербурга делят частники с молчаливого согласия Смольного
14:13
Китай одержим дезинфекцией от Covid. Но приносит ли это больше вреда, чем пользы?
14:09
Эксперт говорит, что аномальная жара в Индии и Пакистане «испытывает пределы человеческой выживаемости»
13:55
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения
13:49
В поселке Назия 6-летняя девочка выпала из окна
09:04
Рубль вышел в лидеры
08:34
Они хотят снизить зарплату
08:28
А мы тоже отнимем?
13:47
В Ленобласти на пожаре в квартире погибли трое человек
12:38
В Ленобласти на пепелище дома нашли сильно обгоревшее тело
12:31
В Ленобласти неизвестные подожгли дом и автомобиль
12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
23:17
Петербург присоединился к Международной акции «Сад Памяти»
23:13
На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов
18:22
В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"
18:14
В центре Петербурга хулиганы повредили арт-объект, посвящённый импортозамещению
18:07
«Когда убьет — тогда и приходите»: петербуржцы возмущены очередным обрушением фасада
14:12
Прилететь в Пекин сложнее, чем когда-либо, поскольку Китай усиливает меры по борьбе с коронавирусом
14:04
Белый дом готовится к потенциальной схватке между Байденом и Путиным на G20
13:43
В Ленобласти 13-летний подросток изнасиловал 5-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Япония и Таиланд договорились о новом оборонном соглашении

Япония и Таиланд договорились о новом оборонном соглашении

0
78
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Лидеры Японии и Таиланда объявили в понедельник о новом оборонном соглашении

Лидеры Японии и Таиланда объявили в понедельник о новом оборонном соглашении, а также о планах улучшить свои экономические отношения, поскольку премьер-министр Японии Фумио Кисида завершил последний этап турне по Юго-Восточной Азии с участием трех стран.
Соглашение облегчит передачу военной техники и технологий из Японии в Таиланд, который имеет одну из самых больших и наиболее оснащенных армий в регионе и долгую историю связей с вооруженными силами Соединенных Штатов.

«Это поможет улучшить национальную оборону и поддержит инвестиции Японии в эту деятельность, что является важной целью для Таиланда», — заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча в совместном заявлении, зачитанном вместе с Кисидой.

Прают сказал, что обсудил совершенствование цепочек поставок и разработку пятилетнего экономического партнерства с Японией, крупнейшим инвестором Таиланда.

Юго-Восточная Азия на протяжении десятилетий была важным регионом для Японии, где размещались некоторые из ее крупнейших промышленных предприятий, от инфраструктуры, инженерных и промышленных зон до производства автомобилей и электроники.
Регион остается полем битвы между Соединенными Штатами, близким союзником Японии, и конкурирующим Китаем, крупнейшим торговым партнером Юго-Восточной Азии. Во время своей трехдневной поездки Кисида также посетил Вьетнам и Индонезию, где японские фирмы сохраняют большое присутствие.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-10-2021, 12:15
Премьер-министр Японии распускает парламент перед всеобщими выборами 31 октября
24-12-2021, 10:52
Япония решила не отправлять правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине
26-01-2022, 11:24
Таиланд дает зеленый свет выращиванию каннабиса в домашних условиях
14-09-2018, 10:26
В центре Петербурга обокрали туриста из Японии
24-09-2018, 15:46
В центре города обокрали туриста из Таиланда
19-05-2016, 08:49
Сотрудничество с Таиландом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
125
1-05-2022, 12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
0
115
30-04-2022, 18:22
В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"
0
126
28-04-2022, 19:06
На КАД произошло столкновение трех легковых автомобилей
0
130
28-04-2022, 13:32
На КАД Фура с краской пробила ограждения
Наверх