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Питерец.ру » Политика » Александр Бельский и Александр Беглов подписали Совместный план законопроектной работы на 2022-2023 годы

Александр Бельский и Александр Беглов подписали Совместный план законопроектной работы на 2022-2023 годы

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Александр Бельский и Александр Беглов подписали Совместный план законопроектной работы на 2022-2023 годы

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония подписания Совместного плана законопроектной работы парламента  Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга на 2022-2023 годы.

На церемонии присутствовали депутаты, члены городского правительства, руководители исполнительных органов власти.

Совместный план подписали спикер парламента Александр Бельский и губернатор Александр Беглов.

Председатель парламента отметил, что изложенные в подписанном документе 53 пункта представляют собой базовую основу тех целей и задач, которые намечены для города в качестве первоочередных и приоритетных.

– Тот план, который подписан сегодня, мы обязательно реализуем. Документ не окончательный, уверен, что количество его пунктов будет увеличиваться. Город развивается, происходят события, заставляющие нас искать оперативные решения. Завершая первый парламентский год нового созыва, мы с уверенностью можем сказать, что почувствовали себя частью большой команды Санкт-Петербурга. Депутаты были включены во все процессы, активно участвовали в работе оперативных штабов по борьбе с коронавирусом и по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Мы благодарны за открытость и готовность организовывать совместный рабочий процесс, – сказал Александр Бельский.

Губернатор поблагодарил парламентариев за конструктивное сотрудничество и эффективную законотворческую работу.

– У нас есть конкретные результаты, есть что показать петербуржцам. Сейчас ведётся транспортная, мусорная реформа, происходят изменения в системе образования. Любые реформы проходят непросто, но их необходимость продиктована меняющейся реальностью. Руководство города должно быстро принимать решения, особенно сейчас, когда период постпандемии сменился беспрецедентным политическим и экономическим давлением на нашу страну. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга оказало доверие власти, как следствие, мы поддержали нашу промышленность, малый и средний бизнес. Более того, экономика города стабильна, трудности преодолены, санкции провалены. Мы создали подушку безопасности. У меня нет сомнений, что Совместный план законопроектной работы обеспечит не только удержание плановых показателей, но и станет залогом дальнейшего развития и процветания Северной столицы, – сказал Александр Беглов.  

Совместный план законопроектной работы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга на 2022-2023 годы подразумевает сохранение социальной направленности бюджета, оказание помощи незащищённым гражданам, поддержку НКО и учреждений культуры. Также запланировано принятие законодательных актов, направленных на стимулирование производства и повышение эффективности системы налогообложения. 

Источник: ЗАКС
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