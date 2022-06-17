Подписан меморандум об установке на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор СПб Александр Беглов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали Меморандум по итогам переговоров между главами исполнительной власти двух регионов.
Впервые в новое время Санкт-Петербург и Волгоградская область заключили Соглашение о сотрудничестве, которое позволит многократно повысить эффективность отношений и контактов между хозяйствующими субъектами. Кроме того, участники подписания отметили исключительное значение Меморандума в духовном значении.
13 мая этого года, посетив вместе с участниками автопробега «Дорогами Победы» Волгоград, Александр Бельский встретился с Андреем Бочаровым и выступил с инициативой об установке на Воинском мемориальном кладбище «Мамаев курган» памятного знака, посвященного ленинградцам, павшим под Сталинградом. В подписанном сегодня документе содержится договоренность приурочить открытие памятного знака к 80-летию победы в Сталинградской битве. Законодательному Собранию и Правительству Санкт-Петербурга предложено проработать возможность привлечения благотворительных средств для изготовления знака.