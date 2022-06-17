Подписан меморандум об установке на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор СПб Александр Беглов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали Меморандум по итогам переговоров между главами исполнительной власти двух регионов.

Впервые в новое время Санкт-Петербург и Волгоградская область заключили Соглашение о сотрудничестве, которое позволит многократно повысить эффективность отношений и контактов между хозяйствующими субъектами. Кроме того, участники подписания отметили исключительное значение Меморандума в духовном значении.

13 мая этого года, посетив вместе с участниками автопробега «Дорогами Победы» Волгоград, Александр Бельский встретился с Андреем Бочаровым и выступил с инициативой об установке на Воинском мемориальном кладбище «Мамаев курган» памятного знака, посвященного ленинградцам, павшим под Сталинградом. В подписанном сегодня документе содержится договоренность приурочить открытие памятного знака к 80-летию победы в Сталинградской битве. Законодательному Собранию и Правительству Санкт-Петербурга предложено проработать возможность привлечения благотворительных средств для изготовления знака.

– На Мамаевом кургане установлены десятки мемориальных досок, посвященных памяти советских воинов из разных городов и областей, которые сражались за Город-Герой Сталинград. И то, что теперь к ним добавится памятный знак бойцам из Города-Героя Ленинграда, очень важно для нас. В сентябре 2020 года на Пискаревском кладбище была открыта памятная плита защитникам осажденного города – солдатам из Волгоградской области. А в мае этого года мы обменялись мемориальными капсулами с землей Пискаревского кладбища и Мамаева кургана для захоронения их на местах, священных для каждого нашего соотечественника. Я рад, что Андрей Иванович и Александр Дмитриевич поддержали инициативу депутатов. И теперь мы ежегодно в праздничные майские дни будем совместно участвовать в пробеге «Дорогами Победы». Это наш вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и в патриотическое воспитание молодежи, – сказал спикер петербургского парламента, добавив, что сейчас готовится проект Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Волгоградской областной Думой.