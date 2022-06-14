У Камчатки большие планы

Площадка ПМЭФ является очень важной для многих регионов нашей страны. Например, большие надежды с этим форумом связывают власти Камчатки. Во дни данного мероприятия правительство этого региона намерено подписать 10 соглашений. Они касаются туризма, бизнеса и энергетики.

Еще власти Камчатки хотят обсудить вопросы влияния санкций и формирования новой экономики. Кроме того, представители регионов обменяются опытом организации собственного производства, которое осуществляется в качестве альтернативы импорта.

Замглавы правительства Камчатки Юлия Морозова отметила важность ПМЭФ-2022 для региона. Это мероприятия поможет в определении будущих направлений и способов их реализации в регионе.

«Питерец.ру» напоминает, что ПМЭФ-2022 стартует уже завтра. Этот форум пройдет в течение 3 дней и станет 25-м по счету.