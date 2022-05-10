Обещания ПМЭФ-2022: Петербург не смог реализовать инновационные проекты

Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022) уже совсем скоро вновь состоится в Северной столице. Однако далеко не все соглашения, которые были заключены в прошлом году, продвинулись до стадии реализации.

Речь идет, в частности, о строительстве завода по производству минеральной теплоизоляции. Данный контракт на 7 миллиардов рублей корпорация «ТехноНиколь» в прошлом году подписала со Смольным. Однако городские чиновники сорвали все сроки переговоров по концепции, не предоставив никаких преференций инвесторам. В конечном итоге «ТехноНиколь» смогла реализовать задуманное, но уже в Новгородской области, где условия оказались на голову привлекательней.

Также вызывают вопросы планы по модернизации «Горской». Компания «Мегалайн» заключала со Смольным соглашение о намерениях. Однако городская администрация явно затягивает строительство объекта, в который планируется инвестировать 236 миллиардов рублей.