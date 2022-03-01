Мы теперь не побратимы

Между городами иногда устанавливаются тесные дружеские отношения. Они касаются различных сфер, а взаимодействие находится на очень хорошем уровне. Именно такими были отношения Петербурга и финского Турку.

Эти города считались побратимами с далекого 1953 года. Теперь история почти 70-летний отношений приостановлена. Это произошло по инициативе финской стороны. Об сообщила мэр Турку Минна Арве.

Пока речь идет о временном прекращении этих отношений. При этом в Петербурге закрывается Дом Турку. Хотя причина происходящего не озвучивается, понятно, что все дело в политике.

События на Украине привели к тому, что Запад стал изолировать Россию отовсюду. Идет активная демонизация нашей страны. «Питерец.ру» считает, что в таких условиях побратимские отношения с Турку могут быть восстановлены не сразу.