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Питерец.ру » Политика » Мы теперь не побратимы

Мы теперь не побратимы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Финский Турку перестал быть побратимом Петербургу

Между городами иногда устанавливаются тесные дружеские отношения. Они касаются различных сфер, а взаимодействие находится на очень хорошем уровне. Именно такими были отношения Петербурга и финского Турку.

Эти города считались побратимами с далекого 1953 года. Теперь история почти 70-летний отношений приостановлена. Это произошло по инициативе финской стороны. Об сообщила мэр Турку Минна Арве.

Пока речь идет о временном прекращении этих отношений. При этом в Петербурге закрывается Дом Турку. Хотя причина происходящего не озвучивается, понятно, что все дело в политике.

События на Украине привели к тому, что Запад стал изолировать Россию отовсюду. Идет активная демонизация нашей страны. «Питерец.ру» считает, что в таких условиях побратимские отношения с Турку могут быть восстановлены не сразу.

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