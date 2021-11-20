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Питерец.ру » Политика » Зачем эта антипутинская резолюция?

Зачем эта антипутинская резолюция?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
citaty.info
Как народ относится к американской резолюции против Путина?

В известном советском фильме про Шурика есть фрагмент, когда киногерой Михаила Пуговкина читает лекцию хулигану Феде. Прораб увлеченно рассказывает про космические корабли, бороздящие просторы Вселенной. В какой-то момент Федя прерывает увлеченного оратора, сообщая, что ему подобные сведения до лампочки.

Примерно такая же реакция возникает у нашего народа на американскую резолюцию против президента Путина. Для тех, кто не в курсе – два конгрессмена состряпали документ о непризнании российских президентских выборов, если Путин будет баллотироваться в 2024 году. Теперь эту резолюцию должны будут принять в США.

«Питерец.ру» обращает внимание, что у петербуржцев, как и у других россиян, отношение к Путину неоднозначное. Что греха таить, подзадержался Владимир Владимирович на своем посту. Но это наше дело за кого голосовать, а не этих американских стряпальщиков. Им бы в своем огороде разобраться. Ну а в наш лезть не нужно. Путин – президент не идеальный, но за него голосовали мы, а не они. За кого проголосуем, тот и будет руководить страной. Указывать нам в этом вопросе не надо.

Ну а если серьезно, то от подобных резолюций лишь нагнетается геополитическая напряженность. К чему эти дешевые политические понты? До 2024 года еще далеко. Если уж Путин будет баллотировался на пост президента, тогда бы высказывались. А так повода пока даже нет. Но американцы его сами ищут. Вот это и печально, а в остальном – нам до лампочки, как гайдаевскому Феде.

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