Когда появится преемник?

Многих россиян волнует, когда же Владимир Путин оставит свой пост и передаст полномочия преемнику. Мы сейчас не будем говорить о выборах… Они в последние годы превратились в пустую формальность. Там заранее известно, кто победит.

Во время прямой линии этого года Путин коснулся темы приемника. Когда наступит время, Владимир Владимирович найдет человека, подходящего для этой роли. Вопрос в том, когда это время настанет?

Петербургский политолог Григорий Голосов считает, что страна еще долго не увидит преемника. Эксперт уверен, что Путин не станет передавать власть в 2024 году. Если же президент останется в добром здравии, то не уйдет на покой и в 2030 году.

«Питерец.ру» считает, что в словах Голосова есть определенный резон. Но мы все же мы не можем знать, сколько еще Путин собирается находиться у власти. Не исключено, что преемник может появиться к выборам 2024 года. Путин слишком долго находится у власти и, возможно, не собирается править еще одно десятилетие.