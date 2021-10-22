Президент против обязательной вакцинации

Тема обязательной вакцинации витает в воздухе уже давно. Наше общество разделилось из-за этого. Одни утверждают, что прививаться должны все, причем в обязательном порядке. Другие напоминают о свободном выборе человека и правах, прописанных в Конституции. Представители третьей группы не имеют четкой позиции по данному вопросу.

«Питерец.ру» сообщает, что свое мнение по поводу обязательной вакцинации высказал президент Путин. Глава государства оказался противником данной меры. Владимир Владимирович считает, что нужно убеждать, а не заставлять. При этом Путин отметил, что у глав регионов есть полномочия ввести вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Как понимать слова Путина? Он против, но решают главы регионов? Людей нужно убеждают, а не заставлять, но отдельные категории граждан можно и заставить? Интересная картина получается.