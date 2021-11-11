Путин не хочет терять рейтинг

Рейтинг действующего президента продолжает снижаться. Количество людей, доверяющих Владимиру Путину, сокращается. Глава государства все еще пользуется поддержка народа, но она начинает ослабевать. Поэтому Путин не желает, чтобы его популярность снижалась до критического уровня.

В таких условиях президент не собирается вводить обязательную вакцинацию населения. Кремль всячески уходит от ответственности в данном вопросе. За этим следует тонкий политический расчет, ведь глава государства не хочет оказаться под дополнительным огнем критики, когда всего этого можно избежать.

Региональные власти имеют полномочия вводить вакцинацию на территории своего субъекта федерации. Так сейчас и происходит в Москве, Петербурге, а также ряде других городов и регионов. Но обязывать прививаться всех здесь тоже не намерены. Власти лишь убеждают народ делать прививки, но обязывают только некоторых.

«Питерец.ру» считает, что Путин и дальше будет обходить вопрос обязательной вакцинации стороной. Президент явно не хочет идти на такие меры.