Бюджетников обязывают вакцинироваться

Посмотрели власти, насколько медленно протекает добровольная вакцинация, и решили сменить тактику. Теперь госслужащих и представителей бюджетных организаций обяжут сделать прививку от коронавируса. Соответствующее правило введено в некоторых регионах страны. Например, массовая вакцинация вводится в Москве и Московской области.

Однако в Петербурге не торопятся переходить к таким мерам. Политолог Наум Телешевский видит в этом нерешительность Смольного. Он считает, что властям Петербурга необходимо предпринимать более активные меры. Город занимает второе место по заболеваемости. Так что рано или поздно массовую вакцинацию вводить придется.

«Питерец.ру» отмечает, что у людей разное отношение к прививке от коронавируса. Кто-то охотно делает ее, поскольку стремится защитить свое здоровье. Другие боятся вакцинации, потому что не верят в достаточную проверку этих препаратов. Но, если людей обяжут прививаться, им уже придется это делать.