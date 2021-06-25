ента новостей

10:23
Более 80% личного состава Северо-Западного округа Росгвардии вакцинировано от коронавируса
10:20
В день 60-летия со дня первого полета вертолёта Ми-8 лётчики ЗВО отработали взлет «по-самолётному»
10:11
Путина приглашать не захотели
09:48
Финны привезли ковид
09:25
Бюджетников обязывают вакцинироваться
16:37
В Петербурге представитель кочевого народа обменял пенсионеру деньги на доллары «банка приколов»
12:46
В Ленобласти утонул мигрант из Таджикистана
11:56
В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка
11:14
В мультимедийном центре «Россия – моя история» откроется выставка «Петербург дипломатический»
10:47
Верните мои пожертвования!
10:18
Губернатору развязали руки по резерву
09:45
Если вы встретились со змеей…
19:29
Секреты «Алых парусов-2021»
19:27
Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленобласти
14:01
В Ленобласти ребенок выпал из окна с москитной сеткой
13:53
В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны
13:44
В Ленобласти утонул 15-летний подросток
11:49
А жилье все дорожает…
10:07
Митрополит против коронавируса
10:05
Петербург лишат оставшихся матчей Евро?
16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
10:57
На выборы без Медведева
10:44
Закрытие сезона филармонии
10:10
Пришла жара – работай меньше?
09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Бюджетников обязывают вакцинироваться

Бюджетников обязывают вакцинироваться

0
30
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.ru
В некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию

Посмотрели власти, насколько медленно протекает добровольная вакцинация, и решили сменить тактику. Теперь госслужащих и представителей бюджетных организаций обяжут сделать прививку от коронавируса. Соответствующее правило введено в некоторых регионах страны. Например, массовая вакцинация вводится в Москве и Московской области.

Однако в Петербурге не торопятся переходить к таким мерам. Политолог Наум Телешевский видит в этом нерешительность Смольного. Он считает, что властям Петербурга необходимо предпринимать более активные меры. Город занимает второе место по заболеваемости. Так что рано или поздно массовую вакцинацию вводить придется.

«Питерец.ру» отмечает, что у людей разное отношение к прививке от коронавируса. Кто-то охотно делает ее, поскольку стремится защитить свое здоровье. Другие боятся вакцинации, потому что не верят в достаточную проверку этих препаратов. Но, если людей обяжут прививаться, им уже придется это делать.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-03-2021, 09:31
Губернатор привился
18-01-2021, 10:20
Всеобщая вакцинация началась
20-05-2021, 08:47
Будет ли обязательная вакцинация?
18-11-2020, 08:35
К чему приведет вакцинация?
15-05-2021, 08:48
Вакцинация набрала ход
9-06-2021, 08:35
Прививайтесь, граждане!

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
244
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
420
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
489
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
569
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх