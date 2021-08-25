Куда исчез Медведев?

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев отсутствовал на встрече актива «Единой России» с президентом. Бывший премьер (хоть и формально) является руководителем партии. Поэтому должен был присутствовать на этой встрече.

Медведев вообще словно испарился из публичного пространства. В последний раз он попадал в объективы телекамер 2 месяца назад. Это как раз было на съезде «Единой России». Последний пост Медведева в Инстаграме был опубликован 5 недель назад. В последний раз фамилия Медведева упоминалась в СМИ 13 августа. В тот день президент Путин провел совещание с членами Совета безопасности.

Куда пропал Дмитрий Анатольевич? «Питерец.ру» отмечает, что на этот счет высказываются разные версии – от правдоподобных до явно фейковых. Однако наиболее вероятным кажется ситуация, связанная с выборами. Медведева специально задвинули, поскольку у него нет популярности, а рейтинги «Единой России» сейчас низкие. Вот и решили в Кремле не дразнить народ частым появлением Медведева на телеэкране и упоминанием в СМИ.