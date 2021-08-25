ента новостей

09:07
Куда исчез Медведев?
08:15
Поддельных купюр стало меньше
07:26
Чем обернулся самовольный ремонт?
16:51
Международный день бокса в «Севкабель Порт»
16:44
Росгвардия примет участие в учении «Сплочённость-2021»
11:39
На вантовом мосту перекроют две полосы движения
11:33
В Петербурге жертвой аферистов стал иностранец
11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
08:54
Нелегальным свалкам сказали «нет»
08:50
Война с намывом продолжается
08:46
Зеленский всерьез намерен вернуть Крым?
00:49
Константин Богомолов поставил партийный съезд «Новым людям»
19:45
На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд
10:34
В Петербурге наряд ДПС со стрельбой и погоней задержал пьяного водителя
10:27
Европа откажется от российского газа?
09:26
Комнаты пользуются спросом
08:44
Военные и пенсионеры получат выплаты
22:52
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
11:27
Снова всплыла тема Навального
10:34
Петербургские трамваи пользуются спросом
09:31
Буланову зарегистрируют на выборы в ЗакС?
00:14
Захар Прилепин 22 августа будет выступать в «Буквоеде» на Невском, начало – в 14:00
12:51
В Ленобласти перекроют мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «DIRLANDA»
12:46
В Ленобласти открылся молодежный образовательный форум «Ладога»
12:34
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
12:17
В Кудрово девушка выпала с 10-го этажа
12:11
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
12:06
Люди против прививок?
11:20
Гусар размахивал саблей
10:52
Нелегально принимали металлолом
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Куда исчез Медведев?

Куда исчез Медведев?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
premier.gov.ru
Бывший премьер исчез из информационного пространства?

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев отсутствовал на встрече актива «Единой России» с президентом. Бывший премьер (хоть и формально) является руководителем партии. Поэтому должен был присутствовать на этой встрече.

Медведев вообще словно испарился из публичного пространства. В последний раз он попадал в объективы телекамер 2 месяца назад. Это как раз было на съезде «Единой России». Последний пост Медведева в Инстаграме был опубликован 5 недель назад. В последний раз фамилия Медведева упоминалась в СМИ 13 августа. В тот день президент Путин провел совещание с членами Совета безопасности.

Куда пропал Дмитрий Анатольевич? «Питерец.ру» отмечает, что на этот счет высказываются разные версии – от правдоподобных до явно фейковых. Однако наиболее вероятным кажется ситуация, связанная с выборами. Медведева специально задвинули, поскольку у него нет популярности, а рейтинги «Единой России» сейчас низкие. Вот и решили в Кремле не дразнить народ частым появлением Медведева на телеэкране и упоминанием в СМИ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-06-2021, 10:57
На выборы без Медведева
29-01-2016, 11:06
Приезд Дмитрия Медведева
9-05-2018, 10:08
А он остался…
29-11-2014, 02:23
Путин поздравил преемника Медведева
11-08-2016, 07:09
Снова о Медведеве
26-03-2016, 07:51
«Единороссы» готовится к выборам

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
94
Вчера, 11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
0
283
19-08-2021, 13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
0
287
19-08-2021, 13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
0
265
19-08-2021, 13:22
В Петербурге отечественный автомобиль сбил 9-летнюю девочку
Наверх