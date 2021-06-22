На выборы без Медведева

Похоже, Дмитрий Медведев окончательно уходит с активной политической арены. Сейчас он остается замглавы Совбеза РФ. Но все знают, что эта должность декоративная и во многом была создана исключительно для определения статуса самого Медведева.

Однако была вероятность, что Дмитрий Анатольевич попадет в топ списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Формально он является руководителем партии, поэтому такой ход стал бы понятен. К тому же после победы на выборах Медведев вполне мог занять пост спикера Госдумы. Такой сценарий не вырисовывался в качестве явного, но его вероятность сохранялась.

Но все же в «Единой России» решили пойти по другому пути. Владимир Путин озвучил тот-5 списка партии, и Медведева в нем не оказалось. Для Дмитрия Анатольевича это могло стать полной неожиданностью. Теперь становится очевидным, что ставку на Медведева делать больше никто не будет. «Питерец.ру» считает, что экс-премьер перестал восприниматься серьезной политической фигурой.