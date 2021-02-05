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Питерец.ру » Общество » Протестные акции приостановили

Протестные акции приостановили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vsenovosti.life
В штабе Навального взяли паузу в протестных акциях

«Питерец.ру» сообщает, что представители Навального решили временно приостановить протесты. Соответствующее заявление сделали в штабе оппозиционера.

Там считают, что продолжение протестов приведет к очередным задержаниям. Поэтому сторонники Навального будут добиваться освобождения своего лидера другими методами. При этом протесты продолжатся в будущем. Но к данным мероприятиям команде Навального необходимо хорошо подготовиться.Сейчас к делу подключились западные политики, которые оказывают давление на Россию.

Напоминаем, что акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января. Помимо этого, в Москве и Петербурге прошли акции 2 февраля. После этих мероприятий по всей России заведено 50 уголовных дел. Понятно, что в такой ситуации оппозиционеры решили сменить стратегию.

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