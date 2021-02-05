Протестные акции приостановили

«Питерец.ру» сообщает, что представители Навального решили временно приостановить протесты. Соответствующее заявление сделали в штабе оппозиционера.

Там считают, что продолжение протестов приведет к очередным задержаниям. Поэтому сторонники Навального будут добиваться освобождения своего лидера другими методами. При этом протесты продолжатся в будущем. Но к данным мероприятиям команде Навального необходимо хорошо подготовиться.Сейчас к делу подключились западные политики, которые оказывают давление на Россию.

Напоминаем, что акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января. Помимо этого, в Москве и Петербурге прошли акции 2 февраля. После этих мероприятий по всей России заведено 50 уголовных дел. Понятно, что в такой ситуации оппозиционеры решили сменить стратегию.