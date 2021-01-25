Протестующих арестовали

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице и других городах нашей страны прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После субботних акций в Петербурге некоторые участники были задержаны.

В результате 37 петербуржцев получили административный арест. Еще 46 жителей Северной столицы были оштрафованы. Всего в субботних акциях протеста было задержано примерно 3,5 тыс. человек по всей России. Сторонники Навального выражали свое несогласие с тем, что оппозиционер был арестован по приезду в Россию.

На фоне того недоверия, которое сегодня растет по отношению к действующей власти, такая реакция ожидаема. С другой стороны, имеется немало вопросов и к самому Навальному. Ситуация выглядит так, словно этот человек действует по явной указке Запада.