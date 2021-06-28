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Питерец.ру » Общество » Что волнует молодежь?

Что волнует молодежь?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Заместитель Беглова провел встречу с молодыми людьми

Молодежь – это будущее. В силу своего возраста у этих людей остается больше времени, чтобы достичь успеха. Поэтому власти города уделяют внимание диалогу с данной возрастной группой.

«Питерец.ру» сообщает, что замгубернатора Бельский встретился с активными молодыми людьми. Мероприятие состоялось в коворкинге «Просто». Это был открытый диалог между замом Беглова и городской молодежью. Во время встречи обсуждались те вопросы, которые реально волнуют ребят. Главное – проблема безработицы. Студенты обеспокоены ситуацией в данной сфере. Молодых людей волнует проблема, когда после окончания учебного заведения далеко не всегда есть возможность получить работу.

Еще обсуждался вопрос укрепления отношений между студентов разных национальностей. Затрагивались перспективы молодых специалистов. Во время мероприятия были рассмотрены и другие вопросы. Например, поговорили даже на тему киберспорта в Петербурге. Александр Бельский сообщил о создании специальных пространств, где молодые люди могли бы реализовывать свои идеи и потенциал.

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