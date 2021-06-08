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Питерец.ру » Политика » Политики нет в спорте? Вы шутите!

Политики нет в спорте? Вы шутите!

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Произошел очередной скандал, связанный с Россией и Украиной

Слова «Спорт вне политики» уже давно перестали восприниматься всерьез. Мы же видим, что на деле этот принцип перестал соблюдаться. Сегодня спорт активно используется для борьбы с неугодными государствами. Санкции, отстранения, лишения флага и гимна – все это неотъемлемая часть современной действительности.

Очередной скандал разгорелся в преддверии Евро-2020. Сборная Украины представила форму, на которой изображена карта страны вместе с Крымом. Данный факт вызвал волну негодования у представителей России. Спорту же не должно быть место в политике! Поэтому логично, что российская сторона подала протест. По данным «Питерец.ру», в положительном исходе этого дела мы даже не сомневались.

Но произошло необъяснимое. В УЕФА посчитали: «Ничего страшного! Футболки сборной Украины с изображением российского Крыма – это не политика! Все нормально». Как говорится, ноу коммент. Получается, регламент, что дышло, как поверни, так оно и вышло.

Только к чему тогда эти лозунги и красивые слова про спорт вне политики?! Так, пустая болтовня… Высокопарная риторика, лишенная внутреннего содержания. Спортивные чиновники пользуются этим принципом как их душе угодно. Нет места для объективности и последовательности в принятии решений.

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