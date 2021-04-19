Задержан украинский консул

Взаимоотношения России и Украины переживают трудные времена. Они накалились после присоединения Крыма, а также ситуации с ДНР и ЛНР. Это привело к санкциям Запада в отношении РФ. Сейчас появился еще один повод для дополнительной напряженности.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице был задержан генкосул Украины Александр Сосонюк. Ему вменили использование закрытой информации из баз ФСБ РФ. Украинская сторона отреагировала на происходящее достаточно негативно.

Киев направил ноту протеста по поводу задержания консула. Теперь Украина предпримет ответные шаги, вернув в Россию старшего дипломата Черникова. Это один из представителей посольства РФ в Киеве. О высылке дипломата сообщили в МИД Украины.