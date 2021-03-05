Женщины в молодежной политике Петербурга

5 марта в 11.00 пройдет специальный выпуск «Проекта 8 марта». Гостями эфира станут Ксения Посылаева, первый заместитель председателя Комитета по молодежное политике и взаимодействию с общественными организациями, и Дарья Белякова, председатель Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.
Прямой эфир состоится в группе молодежного пространства «ПРОСТО» https://vk.com/prostospb).
До 8 марта в молодежном пространстве «ПРОСТО» проходит серия мероприятий в поддержку женщин на руководящих позициях.
В серии интервью принимают участие женщины на руководящих позициях:
- Александра Синяк-руководитель проекта «Добродомик»;
- Ирина Смолина-журналист, заслуженная артистка Российской Федерации, общественный деятель, организатор премии «Женщина года»;
- Диана Кропотина – директор окружного отделения Благотворительного фонда «Фонд Продовольствия Русь» в СЗФО и многие другие известные представители брендов и компаний.
Участники говорят о карьере, возможностях, страхе перед ними, а также о гендерном балансе в России.
В рамках проекта также «ПРОСТО» снимет рекламу, целью которой будет призыв не бояться следовать мечтам и говорить о трудностях. В ролике снимутся обычные девушки, которые только начинают свой карьерный путь, а также героини, которые уже обладают определенным опытом и могут поделиться им с молодым поколением.