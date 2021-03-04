Как в Петербурге отпразднуют 8 марта

В преддверии Международного женского дня в Северной столице пройдет ряд акций. Все мероприятия проходят под единым хэштегом #ВамЛюбимые.

4 марта подростки, находящиеся на сопровождении специалистов Центра «КОНТАКТ», примут участие в мастер-классе «Сувенир к 8 марта». Мероприятие пройдет совместно с подростково-молодежным клубом «Ровесник» (ул. Маршала Блюхера, 15).

Ребята подготовят поделки в виде цветов, сплетенных из бисера, а затем подарят их мамам, бабушкам, сестрам, а также наставникам.

Дополнительная информация: пресс-секретарь Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Татьяна Мызникова, телефон 8-911-962-11-12, почта opk@center-kontakt.ru.

5 марта подростки, находящиеся на сопровождении Центра «КОНТАКТ», поучаствуют в акции, приуроченной к Международному женскому дню. Ребята своими руками создадут различного формата открытки с поздравлениями для женщин и передадут их в Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация: пресс-секретарь Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Татьяна Мызникова, телефон 8-911-962-11-12, почта opk@center-kontakt.ru.

5 марта в рамках донорской акции «Красота спасает мир!» председатель Комитета по молодежной политике Богдан Заставный поздравит девушек-донов, медиков и волонтеров с наступающим праздником.

«Фонд Доноров» в преддверии Международного женского проведет традиционную весеннюю донорскую акцию «Красота спасает мир!».

Для удобства всех желающих сдать кровь примут на 7 пунктах переливания в 6 разных районах города. Также Городская больница №15 откроет свои двери для желающих внести данные в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток.

Для участия необходимо зарегистрироваться: https://forms.gle/CzeZsxfydCv5zH989 .

Дополнительная информация: Анастасия

С 5 по 8 марта Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» запускает акцию #8Мчеллендж.

Суть челленджа – записать и выложить у себя на странице в социальных сетях («Вконтакте» и «Инстаграм») яркое и нестандартное видеопоздравление, адресованное женщинам, с хештегами #8Мчеллендж #ВамЛюбимые. Принять участие может любой желающий.

По итогам акции три автора самых оригинальных и необычных роликов получат памятные подарки.

Дополнительная информация: Наталья Григорьева, специалист по связям с общественностью отдела по связям с общественностью и поддержке мероприятий Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», 89995209818, grigoreva@dzspb.ru.

7 марта в 13.00 в преддверии Женского праздника в Центре Культуры и Спорта Региональной общественной организации «Нестор» (Лиговский проспект, 55/4, пом.2-Н) пройдет торжественное награждение волонтеров – девушек, которые проявили себя в самых разных направлениях добровольчества.

Сначала для самых добрых жителей нашего города проведет мастер-класс известный художник китайской живописи Виталий Близнецов.

Поздравить волонтеров также приедет «Человек Планеты», российский спортсмен-паралимпиец и общественный деятель Сергей Бурлаков.

Лучшим девушкам-волонтерам вручат почетные грамоты.

Дополнительная информация: Галина Пивоварова, по тел.: +7 (911) 289-59-68.

В рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые 8 марта волонтеры #МыВместе поздравят девушек и женщин с Международным женским днем. В этот день традиционно мужчины поздравляют своих любимых с самым весенним и нежным праздником.

В Санкт-Петербурге волонтеры будут поздравлять женщин по следующим точкам:

12:00 – 13:00 - Аэропорт «Пулково» (Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗИ)

15:00 – 16:00 - Московский вокзал (Невский пр., д. 85)

17:00 – 18:00 - метро Горьковская (Александровский парк, 6).

Аккредитация СМИ до 18.00 7 марта.

Дополнительная информация: Антонов Дмитрий, руководитель пресс-службы Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, тел.: +7 (921) 560-65-32, d.antonov@volspb.ru.

8 марта Центр профориентации «ВЕКТОР» проведет познавательно-развлекательную викторину Woman's day.

В своей группе в «ВКонтакте» (https://vk.com/profvector) сотрудники Центра опубликуют 10 постов о выдающихся женщинах и расскажут об интересных фактах из жизни героинь. Задача участников ответить, какой факт является правдивым.

Дополнительная информация: специалист отдела информационно-методической работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» Камышанова Ксения, тел. 8 (812) 314-74-28.

8 марта в сообществе группы Центра «КОНТАКТ» в Невском районе (https://vk.com/nevskiidreamteam) для подростков пройдет Литературно-музыкальный марафон «Девушка – весна». Также в течение предпраздничной недели в основных группах «КОНТАКТА» в соцсетях будут размещаться фото и видеопоздравления сотрудников для женщин, а еще рекомендации любимых книг и фильмов о женщинах. Все анонсы и подробности в группе – https://vk.com/center_kontakt.

Дополнительная информация: пресс-секретарь Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Татьяна Мызникова, телефон 8-911-962-11-12, почта opk@center-kontakt.ru.

До 8 марта Дом молодежи Санкт-Петербурга проводит интернет-флешмоб «Кино о сильных женщинах», приуроченный к 8 марта.

Участникам акции предлагается вспомнить фильмы о женщинах с сильным характером, благодаря которому им удалось добиться всех поставленных целей. Названия этих кинокартин необходимо написать в комментариях под постом.

По окончанию онлайн-флешмоба все участники будут награждены фирменными призами от Дома молодежи Санкт-Петербурга.

К акции можно присоединиться в группе «Дома молодежи Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/dommolodejy.

Дополнительная информация: Дмитрий Варенцов, специалист по работе с молодежью Государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи Санкт-Петербурга», 8 (911) 754-77-03, адрес электронной почты: dvv@spbdm.ru.

До 8 марта в молодежном пространстве «ПРОСТО» проходит серия мероприятий в поддержку женщин на руководящих позициях.

В серии интервью принимают участие женщины на руководящих позициях:

- Александра Синяк-руководитель проекта «Добродомик»;

- Ирина Смолина-журналист, заслуженная артистка Российской Федерации, общественный деятель, организатор премии «Женщина года»;

- Диана Кропотина – директор окружного отделения Благотворительного фонда «Фонд Продовольствия Русь» в СЗФО и многие другие известные представители брендов и компаний.

Участники говорят о карьере, возможностях, страхе перед ними, а также о гендерном балансе в России.

В рамках проекта также «ПРОСТО» снимет рекламу, целью которой будет призыв не бояться следовать мечтам и говорить о трудностях. В ролике снимутся обычные девушки, которые только начинают свой карьерный путь, а также героини, которые уже обладают определенным опытом и могут поделиться им с молодым поколением.