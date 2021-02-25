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Питерец.ру » Общество » Международный женский день отметят в «ПРОСТО» серией интервью с известными женщинами

Международный женский день отметят в «ПРОСТО» серией интервью с известными женщинами

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
imgur.com
Международный женский день отметят в «ПРОСТО» серией интервью с известными женщинами

С 26 февраля по 8 марта в «ПРОСТО» пройдет серия мероприятий в поддержку женщин на руководящих позициях. Интервью и социальную рекламу снимут в молодежном пространстве, чтобы привлечь внимание к гендерному равенству в России.

В серии интервью примут участие женщины на руководящих позициях:

- Александра Синяк-руководитель проекта «Добродомик»;

- Ирина Смолина-журналист, заслуженная артистка Российской Федерации, общественный деятель, организатор премии «Женщина года»;

- Диана Кропотина – директор окружного отделения Благотворительного фонда «Фонд Продовольствия Русь» в СЗФО и многие другие известные представители брендов и компаний.

Участники поговорят о карьере, возможностях, страхе перед ними, а также о гендерном балансе в России.

В рамках проекта также «ПРОСТО» снимет рекламу, целью которой будет призыв не бояться следовать мечтам и говорить о трудностях.  В ролике снимутся обычные девушки, которые только начинают свой карьерный путь, а также героини, которые уже обладают определенным опытом и могут поделиться им с молодым поколением.

«В прошлом году мы сделали нашу первую образовательную программу для девушек, которая нацелена на достижение пятой устойчивой цели ООН. А в этом году «ПРОСТО» проводит такую большую кампанию, которая призвана акцентировать внимание на гендерном равенстве. Оно напрямую связано с каждой из 17 целей устойчивого развития. Если мы будем обеспечивать соблюдение прав женщин по всем целям, тогда мы сможем достичь великого будущего для нашего мира!», – говорит руководитель молодежного пространства «ПРОСТО» Виктория Моторенко.
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