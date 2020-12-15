В молодежном пространстве «ПРОСТО» обсудят благотворительность

18 декабря в 19.00 в молодежном пространстве «ПРОСТО» пройдет прямой эфир (https://vk.com/prostospb ) с Екатериной Белянкиной. Екатерина расскажет, как развивать взаимоотношения с частными дарителями и корпоративными партнерами. Поделится мыслями о том, как понять, что тебе близка благотворительность и почему мы чувствуем себя счастливыми только когда отдаем, а не берем.

«Самое главное в работе с детьми помнить, что деньги не главное. Это важно, но лучше всего – это стать частью жизни ребенка. Стать его наставником в это сложном мире», – говорит Екатерина.

Фонд помогает детям из всех регионов России независимо от места жительства, социального положения, культурной и этнической принадлежности. Координатор находит специалистов, организует лечение, ищет передовые методы и подходы, составляет маршрут лечения.

Также фонд помогает родителям справиться со стрессом и преодолеть кризис в семье, старается напомнить им о том, что с болезнью ребенка жизнь не заканчивается, хоть и становится трудной.

Справочно:

Молодежное пространство «ПРОСТО» – проект Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это концептуально новый подход к организации работы с молодежью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми, а также коворкинг для комфортной индивидуальной и групповой работы.