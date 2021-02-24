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Питерец.ру » Общество » Диалог на равных с руководителем проекта «ДоброДомик» пройдет в «ПРОСТО»

Диалог на равных с руководителем проекта «ДоброДомик» пройдет в «ПРОСТО»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
26 февраля в «ПРОСТО» в 19.00 выступит Александра Синяк, руководитель благотворительного проекта «ДоброДомик»

26 февраля в «ПРОСТО» в 19.00 выступит Александра Синяк, руководитель благотворительного проекта «ДоброДомик». ПРОСТО в преддверии Международного женского дня проведет серию мероприятий, где молодежь обсудит роль женщины-руководителя в компании. Эфир пройдет в социальных сетях «ПРОСТО» (https://vk.com/prostospb).

В 2021 году ООН определил тему Международного женского дня – «Женщины на руководящих позициях». Команда пространства «ПРОСТО» в честь этого пройдет кампания «Проект 8 марта».

Серию мероприятий откроет Александра Синяк, которая более двух лет помогает пенсионерам, предоставляя им бесплатную еду. С Александрой молодежь обсудит главные сложности в работе руководителя некоммерческой организации, а также поговорит о том, как делать выбор и не бояться.  вопросы выбора и возможность не бояться.

В проекте примут участие женщины на руководящих позициях:

Александра Синяк – руководитель проекта «Добродомик»;

Ирина Смолина – журналист, заслуженная артистка Российской Федерации, общественный деятель, организатор премии «Женщина года»;

Диана Кропотина – директор окружного отделения Благотворительного фонда «Фонд Продовольствия Русь» в СЗФО и многие другие известные представители брендов и компаний.

«ДоброДомик» — это петербургский проект, главный лозунг которого «с благодарностью к старшему поколению». Основная работа – это бесплатные обеды для пенсионеров, ветеранов и блокадников. Проект существует с ноября 2017 года и на данный момент каждый месяц дарит более 10 000 обедов.

Источник: Комитет по молодежной политике
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