Конституцию изменят?

«Питерец.ру» сообщает, что поправки в Конституцию РФ будут внесены, если их одобрят граждане страны. Напоминаем, что всероссийское голосование за эти поправки пройдет 22 апреля. Накануне в Петербурге состоялся круглый стол, посвященный данной теме. Эксперты обсудили вопросы, связанные с подготовкой к голосованию.

Эти поправки вступят в силу одновременно, если будут поддержаны гражданами России. Это касается и тех поправок, которые относятся к изменениям полномочий президента и правительства.

Возможен ли сценарий, при котором Конституцию не изменят? Это зависит от итогов всенародного голосования. Однако, скорее всего, народ проголосует за эти поправки. Потому страну ожидает серьезное изменение в сфере законодательства.