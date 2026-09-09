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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съезда №2 на развязке КАД с Выборгским шоссе (18-й км А-118). Ограничение вводится на период работ по устройству фундамента под шумозащитные экраны.

С 22:00 12 сентября до 6:00 13 сентября будет полностью перекрыт съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе. Это подтвердил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Работы ведутся по согласованной схеме организации движения. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения.

Объезд организуют через разворотную петлю на 17-м км (с внешнего на внутреннее кольцо) у складов ООО «Парголовский ТЛК», добавил Пузыревский.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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