На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съезда №2 на развязке КАД с Выборгским шоссе (18-й км А-118). Ограничение вводится на период работ по устройству фундамента под шумозащитные экраны.

С 22:00 12 сентября до 6:00 13 сентября будет полностью перекрыт съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе. Это подтвердил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Работы ведутся по согласованной схеме организации движения. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения.

Объезд организуют через разворотную петлю на 17-м км (с внешнего на внутреннее кольцо) у складов ООО «Парголовский ТЛК», добавил Пузыревский.