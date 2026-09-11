Съезд с внутреннего кольца КАД на Пулковское шоссе полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном закрытии съезда №4 на 68-м км трассы А-118 (КАД Санкт-Петербурга) на пересечении с Пулковским шоссе из-за дорожных работ.

Полное перекрытие движения на этом съезде запланировано на 12 сентября с 01:00 до 05:00. Как уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Илья Пузыревский, будет закрыт съезд с внутреннего кольца КАД в направлении станции метро «Московская». Причина — ремонт деформационного шва.

Работы выполняются по утверждённой и согласованной схеме организации движения. Для безопасности на месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию (дежурные фонари).