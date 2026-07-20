В поселке Репино полицейские проверили иностранных постояльцев хостела

В результате проведенного рейда, организованного сотрудниками миграционной службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Специального полка полиции, проводилась проверка соблюдения миграционного законодательства в хостеле в поселке Репино. Основанием для проверки послужили данные о более чем 600 иностранных граждан, зарегистрированных по указанному адресу.

В результате проверки документов у 319 приезжих, выявлен один иностранный гражданин, нарушивший правила пребывания в России. Он привлечен к административной ответственности и будет оштрафован с последующим выдворением за пределы страны. По данному факту решается вопрос о привлечении организации к административной ответственности по статье 18.9 КоАП РФ.

На данный момент полиция продолжает проверку, расследуя возможные случаи фиктивной постановки на миграционный учет и организацию нелегальной миграции. Пресечение нарушений миграционного законодательства является одним из приоритетов для Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и находится под постоянным надзором руководства.