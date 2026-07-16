В Кронштадте установят памятник русским морякам «Ангелы Мессины»

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «Об установке памятника “Ангелы Мессины”», об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Монумент будет посвящен подвигу российских моряков, оказавших помощь жителям итальянского города Мессина, пострадавшего от разрушительного землетрясения в 1908 году.

Памятник обретет свое место в Кронштадте, на Тулонской аллее, неподалеку от часовни церкви Богоявления Господня. Бронзовая скульптурная композиция, установленная на гранитном постаменте, достигнет в высоту примерно четырех метров.

Авторами проекта выступили скульптор Василий Вершинин и архитектор Денис Бобылев.

Инициатором установки памятника является благотворительный фонд «Суворов».

Торжественное открытие монумента запланировано на 25 июля, накануне Дня Военно-Морского Флота.