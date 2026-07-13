На КАД между развязками с Пискарёвским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях на участке кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД), между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры. В связи с проведением ремонтных работ по устранению колейности дорожного покрытия, с 16 по 26 июля будут закрыты первая и вторая полосы движения. На третьей и четвертой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Эти работы, направленные на ликвидацию дефектов проезжей части, будут выполняться на внешнем кольце КАД, с 28-го по 35-й километр, в круглосуточном режиме, двумя сменами. Колейность будет устраняться на второй полосе. Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все мероприятия будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтировано дежурное освещение. Информация об ограничениях будет дублироваться на табло переменной информации системы управления дорожным движением КАД.