На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют одну полосу

С 5 по 14 июля на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, между Большим Обуховским мостом и развязкой с Колтушским шоссе, будет ограничено движение. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает об изменении дорожной обстановки в связи с ремонтными работами.

Согласно информации начальника ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, будет перекрыта одна полоса движения для устранения колейности дорожного покрытия. Движение будет разрешено по оставшимся трем полосам с ограничением скорости до 50 км/ч.

Ремонтные работы будут проводиться на внешнем кольце КАД, на участке с 56 по 46 километр. Работы будут осуществляться круглосуточно, в две смены. Сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Организация дорожного движения на время проведения работ будет соответствовать утвержденной схеме. Будет установлено временное ограждение, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация. Информация об ограничениях будет отображаться на табло переменной информации.