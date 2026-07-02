На КАД между развязками с автомобильной дорогой Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на КАД. В период с 9 по 19 июля на участке внешней стороны Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (А-118), между развязками на Мурино и проспектом Энгельса (с 30-го по 24-й километр), будут перекрыты две полосы движения. Ограничения связаны с ликвидацией колейности дорожного покрытия.

На оставшихся полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Ограничения вводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Информация о перекрытии также будет отображаться на табло и информационных знаках системы управления дорожным движением КАД. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что данные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в период проведения ремонтных работ.