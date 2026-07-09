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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Парашютной улицей и ЗСД перекроют две полосы

На КАД между развязками с Парашютной улицей и ЗСД перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внешнем кольце КАД между развязками с Парашютной улицей и ЗСД перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на КАД (автомагистраль А-118), проходящей вокруг Санкт-Петербурга. На участке между развязкой с Парашютной улицей и Западным скоростным диаметром (ЗСД) в период с 16 по 22 июля будут закрыты для проезда вторая и третья полосы движения.

Объясняется это необходимостью устранения колеи на проезжей части. Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что по первой полосе будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Данные меры предпринимаются в соответствии с утвержденной схемой организации движения.

На месте проведения работ будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Вся информация об ограничениях будет транслироваться на табло переменной информации КАД.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены, на второй и третьей полосах внешнего кольца КАД, с 13-го по 11-й километр. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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