На КАД между развязками с Парашютной улицей и ЗСД перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на КАД (автомагистраль А-118), проходящей вокруг Санкт-Петербурга. На участке между развязкой с Парашютной улицей и Западным скоростным диаметром (ЗСД) в период с 16 по 22 июля будут закрыты для проезда вторая и третья полосы движения.

Объясняется это необходимостью устранения колеи на проезжей части. Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что по первой полосе будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Данные меры предпринимаются в соответствии с утвержденной схемой организации движения.

На месте проведения работ будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Вся информация об ограничениях будет транслироваться на табло переменной информации КАД.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены, на второй и третьей полосах внешнего кольца КАД, с 13-го по 11-й километр. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.