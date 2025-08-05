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Питерец.ру » Общество » Начало работ на развязке КАД с Колтушским шоссе перенесли из-за погоды

Начало работ на развязке КАД с Колтушским шоссе перенесли из-за погоды

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Сроки начала производства работ на развязке КАД с Колтушским шоссе перенесли на 11 августа по погодным условиям

Ввиду неблагоприятного метеопрогноза, предвещающего осадки, руководство Федерального управления автомобильных дорог, действуя совместно с подрядной организацией, приняло решение о корректировке графика проведения ремонтных работ, предусматривающих частичное ограничение движения на участке внешнего кольца Кольцевой автодороги между 46-м и 44-м километрами. Как заявил руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, ремонтно-восстановительные мероприятия по устранению колейности на транспортной развязке, расположенной на пересечении КАД и Колтушского шоссе, начнутся 11 августа текущего года.

В ходе выполнения работ будет временно закрыта для проезда первая полоса движения. На второй, третьей и четвертой полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

Завершение всех запланированных работ намечено на 18 августа. Первоначально, начало указанных работ было запланировано на 7 августа.

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