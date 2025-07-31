На развязке КАД с Колтушским шоссе перекроют одну полосу

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке КАД А-118 в районе пересечения с Колтушским шоссе в связи с проведением дорожных работ. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке будет частично перекрыта проезжая часть.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 7 по 13 августа будет закрыта первая полоса движения для проведения работ по устранению колейности дорожного покрытия. На второй, третьей и четвертой полосах будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет оперативно отображаться на электронных табло КАД.

Работы по устранению колейности будут проводиться на участке внешнего кольца КАД между 46 и 44 километрами в круглосуточном режиме, в две смены. Пузыревский также отметил, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.