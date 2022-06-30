Начало работ на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перенесли на неделю позже

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Рябовским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе в течение месяца будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по локальному восстановлению наплавляемой и напыляемой гидроизоляции, на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, в период с 18 июля по 18 августа будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке с 40 по 42 километр внутреннего кольца КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

«Ранее выполнение данных работ было запланировано на период с 11 июля по 11 августа, но в связи с обращением Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в целях увязки работ на КАД и улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, а так же минимизации временных потерь пользователей дорог и исключения возможного ухудшения условий движения в сообщении «город-область» во Всеволожском направлении вызванного одновременным ремонтом Колтушского путепровода ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принято решение о переносе начала работ на 18 июля» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.