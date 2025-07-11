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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Таллиннским шоссе перекроют две полосы

На развязке КАД с Таллиннским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Таллиннским шоссе перекроют две полосы движения

Как сообщается ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с проведением дорожных работ на транспортной развязке КАД в районе пересечения с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») будет временно закрыто движение по двум полосам.

«С 12 по 18 июля в ходе работ по устранению колейности на проезжей части будет ограничено движение на второй и третьей полосах. Также на первой полосе будет установлен лимит скорости в 50 км/ч. На данном участке дороги предусмотрены три полосы для движения», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Указанные работы будут осуществляться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, которая была согласована в установленном порядке. На время проведения работ будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Информация о временных ограничениях будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут проходить на 79 километре внешнего кольца КАД в круглосуточном режиме с организацией двух смен. Устранение колейности будет проводиться на второй и третьей полосах на участке длиной 427 метров. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий», — добавил Пузыревский.

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