В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары

Согласно данным, предоставленным Росгидрометом, в Санкт-Петербурге до 21:00 30 июля прогнозируется аномальная жара, что соответствует «оранжевому» уровню опасности.

Наивысшие температурные показатели, достигающие +30…+32 градусов, ожидаются в период с 11:00 до 19:00.

Прогнозируется сохранение аномально высоких температур и 31 июля, в промежутке с 11:00 до 16:00. Термометры могут показывать от +30 до +31 градуса.

Кроме того, 31 июля в городе местами вероятны грозовые явления с 10:00 до 19:00.

Во время высокой солнечной активности рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце без головного убора, внимательно следить за самочувствием, стараться находиться в тени, носить светлую одежду из натуральных материалов и не допускать дегидратации.

«Оранжевый» уровень погодной опасности свидетельствует о вероятности возникновения неблагоприятных погодных явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям.