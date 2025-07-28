Петербург готовится к аномальной жаре на новой неделе

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно прогнозам синоптиков, Санкт-Петербург вступает в период аномальной жары, которая продлится в течение этой недели. Ожидается, что температура воздуха значительно превысит климатическую норму для этого времени года, создавая дискомфортные условия для горожан.

Специалисты предупреждают о повышенном риске тепловых ударов и рекомендуют соблюдать меры предосторожности, такие как ношение светлой одежды, употребление достаточного количества жидкости и ограничение пребывания на солнце в пиковые часы. Власти города призывают к бдительности и оказывают поддержку наиболее уязвимым категориям населения, включая пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Жителям рекомендуется следить за обновлениями прогноза погоды и адаптировать свой распорядок дня в соответствии с меняющимися условиями. Аномальная жара может также оказать негативное воздействие на окружающую среду, увеличивая риск лесных пожаров и ухудшая качество воздуха.